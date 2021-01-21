Байден объявил день инаугурации национальным днем единства в США

Президент США Джозеф Байден подписал в среду прокламацию, объявляющую день его инаугурации 20 января национальным днем единства. Текст документа распространил телеканал ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы празднуем триумф демократии после выборов, в ходе которых проголосовало больше американцев, чем когда-либо ранее в нашей истории, и по итогам которых воля народа была услышана и выполнена", - говорится в заявлении. "Я, Джозеф Байден, президент Соединенных Штатов Америки, <...> объявляю 20 января 2021 года национальным днем единства", - отмечается в документе.

Церемония инаугурации Джозефа Байдена прошла в среду в полдень на ступенях здания Конгресса США. Бывший президент республиканца Дональд Трамп на церемонии не присутствовал, улетев за несколько часов до ее начала во Флориду.

6 января его сторонники ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал Байден. Толпа двинулась к зданию Конгресса, после того как Трамп обратился к собравшимся на митинге у Белого дома.

В ходе беспорядков внутри Капитолия полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой смерти еще трех человек, квалифицирующиеся как ЧП медицинского характера. После столкновений умер также сотрудник полиции Капитолия. Правоохранительные органы задержали уже более 100 участников беспорядков у здания Конгресса США.