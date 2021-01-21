Байден подписал ряд указов в первый день пребывания в должности президента США
Новый президент США Джозеф Байден подписал 15 указов указов в первый день пребывания в должности главы государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В их числе:
о возвращении США в ВОЗ;
о возвращении США к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату;
об обязательном ношении масок в государственных учреждениях;
о мерах по улучшению ситуации с бедностью;
об отмене режима чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой;
о прекращении строительства нефтепровода Keystone XL на границе с Канадой;
об отмене запрета на въезд на территорию США граждан некоторых мусульманских стран.
Байден также подписал прокламацию, объявляющую день его инаугурации 20 января национальным днем единства.
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