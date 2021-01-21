Байден подписал ряд указов в первый день пребывания в должности президента США

Новый президент США Джозеф Байден подписал 15 указов указов в первый день пребывания в должности главы государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В их числе:

о возвращении США в ВОЗ;

о возвращении США к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату;

об обязательном ношении масок в государственных учреждениях;

о мерах по улучшению ситуации с бедностью;

об отмене режима чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой;

о прекращении строительства нефтепровода Keystone XL на границе с Канадой;

об отмене запрета на въезд на территорию США граждан некоторых мусульманских стран.

Байден также подписал прокламацию, объявляющую день его инаугурации 20 января национальным днем единства.