В Белом доме заявили, что США выработают новую стратегию в отношении КНДР

Американская администрация во главе с президентом Джо Байденом планирует подготовить новую стратегию в отношении КНДР и проводить курс в том числе на сдерживание Пхеньяна. Об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Взгляды президента, без сомнения, заключаются в том, что ядерная, ракетная и иная деятельность Северной Кореи в сфере распространения [оружия массового уничтожения и средств его доставки] представляет серьезную угрозу международному миру и безопасности, подрывает глобальный режим нераспространения. И у нас, разумеется, все еще есть ключевая заинтересованность в сдерживании Северной Кореи, как и, конечно, у Японии", - сказала официальный представитель американского лидера.

"Мы, - отметила Псаки, - примем новую стратегию, чтобы обеспечивать безопасность американского народа и союзников". "Этот подход начнется с тщательного обзора политики, положения дел применительно к Северной Корее, который будет проводиться наряду с тесными консультациями с Южной Кореей, Японией и другими союзниками по вариантам сохранения давления [на Пхеньян], а также потенциала для любой будущей дипломатии", - пояснила представитель главы администрации США.

"США, как это исторически и было, будут тесно работать с партнерами в регионе, чтобы определить путь вперед и работать сообща над сдерживанием [КНДР]", - добавила Псаки.

Предыдущий президент США Дональд Трамп предпринял беспрецедентное личное участие в переговорах с КНДР, которые были призваны решить проблему денуклеаризации Корейского полуострова. В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Затем в феврале 2019 года в Ханое прошел второй такой саммит. Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья по счету встреча, которая прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Швеции на рабочем уровне, но эти переговоры закончились безрезультатно.