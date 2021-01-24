Байден собрал рекордные $145 млн из анонимных источников на проведение кампании

Избирательный штаб демократа Джозефа Байдена, который в среду стал президентом США, в ходе предвыборной гонки привлек рекордные $145 млн из анонимных источников на проведение агитации. Такие оценки привело в субботу агентство Bloomberg.

В общей сложности в предвыборную кампанию Байдена было вложено около $1,5 млрд. Как констатирует агентство, ранее ни одному кандидату в США не удавалось собрать $145 млн из анонимных источников на указанные цели.

В публикации заостряется внимание на том, что Демократическая партия США регулярно выступает с критикой в отношении такой практики и предлагает ее запретить. Согласно оценке агентства, "общественность никогда не будет иметь исчерпывающих сведений" о том, какие именно силы помогли Байдену одержать победу в предвыборной гонке. Предыдущий президент США Дональд Трамп, который добивался переизбрания на второй срок, но потерпел поражение, получил из анонимных источников на проведение кампании около $28,4 млн.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Коллегия выборщиков 14 декабря утвердила результаты голосования, согласно которым победу одержал Байден. Трамп долго не признавал поражения и обращался в суды с требованием пересчета голосов в ряде штатов. Однако действия юристов хозяина Белого дома не имели успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США.