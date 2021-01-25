В США заявили, что отношения США и Ирана могут измениться после прихода к власти Байдена
Глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерал Фрэнк Маккензи заявил, что вступление в должность нового президента страны Джозефа Байдена знаменует начало "периода возможностей" в отношениях Соединенных Штатов и Ирана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Я уверен, что в Иране есть политический расчет на то, чтобы связаться с новой администрацией и посмотреть, изменится ли ситуация", - цитирует Маккензи, готовящегося отправиться на Ближний Восток, портал Defense One в воскресенье. Генерал добавил, что "новая администрация собирается пересмотреть политику США".
Байден вступил в должность президента Соединенных Штатов 20 января.
Лента новостей
Площадь выбросов вулканических продуктов при извержении грязевого вулкана «Гушчу» составляет 3 га - директор Государственного заповедника
В Бухаре состоялись Узбекско-Саудовский бизнес-форум и первое заседание Узбекско-Саудовского делового совета
Посольство Израиля в Грузии распространило заявление о снятии ограничений на въезд иностранных граждан в Грузию
Тело погибшего на турецком судне азербайджанца планируется отправить в Азербайджан 26 января - МИД Азербайджана
Народный артист Сабир Мамедов отмечает юбилей: Самый большой подарок мне сделали солдаты и офицеры (ФОТО)
Как только "MV Mozart" войдет в порт, тело азербайджанского инженера отправят на родину - Мевлют Чавушоглу
Министр образования Азербайджана поделился публикацией в связи с Международным днем образования (ФОТО)