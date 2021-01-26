Не менее 5 тыс. солдат Нацгвардии США останутся в Вашингтоне до середины марта

Около 5 тыс. бойцов Национальной гвардии США будут находиться в Вашингтоне до середины марта. Об этом в понедельник заявил на пресс-конференции временно исполняющий обязанности министра Армии (сухопутных войск) США Джон Уитли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Национальную гвардию попросили продолжать поддерживать федеральные правоохранительные органы в количестве примерно 7 тыс. бойцов в ближайшие недели. Это число, скорее всего, снизится до примерно 5 тыс. к середине марта", - сказал он.

По его словам, военные находятся на постоянной связи со спецслужбами США, которые обеспечивают их необходимой информацией о возможных незаконных акциях протеста. Уитли подчеркнул, что такого числа нацгвардейцев в американской столице вполне достаточно, чтобы в случае необходимости обеспечить безопасность в городе.

Командующий Национальной гвардией округа Колумбия Уильям Уокер заверил, что несущие службу в Вашингтоне бойцы обеспечены всем необходимым. В частности, он развеял опасения некоторых американцев после появления в интернете фотографий спящих на парковках нацгвардейцев. "Они все обеспечены гостиничными номерами, - сказал он. - Просто очень трудно быть 12 часов на ногах, поэтому солдаты устраивают себе небольшой перерыв".

Инаугурация президента США Джо Байдена состоялась 20 января на ступенях Капитолия. В Вашингтоне в преддверии церемонии были усилены меры безопасности. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, была закрыта для движения машин. Кроме того, для обеспечения безопасности в Вашингтон были направлены около 25 тыс. бойцов Национальной гвардии.

Части американской Нацгвардии расквартированы в каждом штате, они подчиняются губернаторам и президенту. Нацгвардия является организованным резервом Армии (сухопутных войск) и ВВС США, который может быть задействован в чрезвычайных ситуациях, например, для ликвидации последствий стихийных бедствий, поддержания правопорядка.