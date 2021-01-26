Сенат США утвердил кандидатуру Йеллен на пост министра финансов

Сенат Конгресса США утвердил выдвинутую президентом Джозефом Байденом кандидатуру Джанет Йеллен на должность руководителя министерства финансов страны. Трансляция голосования велась в понедельник на сайте верхней палаты американского законодательного органа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ближайшее время 74-летняя Йеллен, которая станет первой женщиной во главе Минфина, будет приведена к присяге. В 2014 году она стала первой женщиной на посту председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны.

19 января на слушаниях по рассмотрению кандидатуры Йеллен в профильном комитете она заявила, что намерена осуществить обстоятельный анализ деятельности финансового ведомства в сфере введения санкций против других стран. При этом в опубликованных в четверг ответах на вопросы сенаторов Йеллен сообщила о строгой приверженности ограничительным мерам в отношении России в связи с Украиной и Крымом.

В 1967 году Йеллен с отличием окончила экономический факультет Университета Брауна, в 1971 году получила докторскую степень в Йельском университете.

В 1997-1999 годах она возглавляла Совет экономических консультантов при тогдашнем президенте США Билле Клинтоне.