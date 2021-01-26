Первый случай заражения "бразильским" штаммом коронавируса выявили в США

Минздрав Миннесоты в понедельник выявил первый в Соединенных Штатах случай заражения одним из так называемых бразильских штаммов коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министерство здравоохранения Миннесоты сегодня объявило, что его лаборатория обнаружила вариант коронавируса, известный как бразильский вариант P.1, в пробе жителя Миннесоты, который недавно побывал в Бразилии <...> Этот случай знаменует первое задокументированное выявление бразильского варианта P.1 в Соединенных Штатах", - говорится в заявлении медиков. Уточняется, что симптомы вызываемого инфекцией заболевания у пациента появились на первой неделе текущего месяца, а анализ он сдал 9 января.

Впервые о появлении новой мутации коронавируса в Бразилии стало известно в конце декабря прошлого года. Предполагается, что она могла возникнуть в штате Рио-де-Жанейро. Об обнаружении случаев заражения "бразильским" штаммом сообщили власти Великобритании, Германии, Италии, Южной Кореи и Японии.

По информации британских экспертов, существует два разных типа "бразильской" разновидности вируса (P.1 и P.2). Ни один из них до сегодняшнего дня не был выявлен в США.