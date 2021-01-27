Власти США не исключают введения тестирования на коронавирус для внутренних поездок
Американские власти не исключают возможность введения обязательных тестов на коронавирус при осуществлении поездок по США. Об этом во вторник сообщил в ходе телефонного брифинга представитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний Марти Сетрон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы также должны рассмотреть возможность планирования для путешествий внутри страны", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном введении обязательных тестов на коронавирус для тех, кто путешествует по США. По его словам, соответствующие консультации с медицинскими специалистами уже идут.
Как сообщил в свою очередь временно исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря США по консульским делам Иэн Браунли, с полуночи 26 января США ввели дополнительные требования для тех, кто прилетает авиарейсами из-за рубежа: прежде чем отправиться в Соединенные Штаты, они должны будут сдать тест на коронавирус, а по прибытии временно уйти на семидневную самоизоляцию. Он добавил, что тестирование эти люди, в том числе американцы, должны проходить за свой счет.