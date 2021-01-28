США приостановили продажу оружия ОАЭ и Саудовской Аравии

США 28 января 2021 00:17 (UTC+04:00)
США приостановили продажу оружия ОАЭ и Саудовской Аравии

Администрация президента США Джо Байдена ввела временный запрет на продажу вооружений Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) и Саудовской Аравии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники во властных кругах Вашингтона.

По словам источников издания, помощники Байдена "проводят оценки транзакций по поставкам оружия на миллиарды долларов", которые были одобрены при предыдущем президенте США Дональде Трампе. Рассматриваются, в частности, сделки по продаже Саудовской Аравии высокоточных боеприпасов и истребителей пятого поколения F-35 ОАЭ. Как отмечает издание, Вашингтон согласился поставить указанные вооружения Абу-Даби в связи с достижением соглашения о полной нормализации двусторонних отношений между Израилем и ОАЭ.

Источники газеты отмечают, что практика проведения новой администрацией оценок заключенных ранее сделок по продаже вооружений "не является необычной". По сведениям издания, "многие транзакции, вероятно, будут завершены, несмотря на задержку".

Как говорится в материале, Вашингтон, в частности, хочет быть уверен в том, что вооружения, о которых идет речь, не будут применены в Йемене.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых
ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых
Газпромбанк огласил факторы пересмотра рейтинга S&amp;P по Азербайджану на &quot;положительный&quot;
Газпромбанк огласил факторы пересмотра рейтинга S&P по Азербайджану на "положительный"
К началу 2021 г. половина банковских вкладов жителей Азербайджана пришлась на нацвалюту
К началу 2021 г. половина банковских вкладов жителей Азербайджана пришлась на нацвалюту
Loading Bars
Лента новостей
Глава ФРС заявил, что экономика США еще далека от полного восстановления Экономика 00:49
В Северной Македонии выявили первый случай "британского" штамма коронавируса Европа 00:35
США приостановили продажу оружия ОАЭ и Саудовской Аравии США 00:17
В МИД Испании заявили, что продление ДСНВ внесет вклад в безопасность в Европе и в мире Европа 27 января 23:59
"Аталанта" вышла в полуфинал Кубка Италии Спорт 27 января 23:51
В мире за сутки выявили более 468 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 27 января 23:34
ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых Финансы 27 января 23:16
Свыше восьми тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 27 января 22:49
Иран занял 3-е место по увеличению объемов производства стали в 2020 году Экономика 27 января 22:24
Разрушенное армянами кладбище в селе Сарай Губадлинского района (ФОТО) Азербайджан 27 января 22:23
В Азербайджане заработает новая фабрика по производству ковров Экономика 27 января 22:23
Президент Ильхам Алиев поздравил переизбранного Президента Португалии Политика 27 января 22:20
Министр здравоохранения ожидает вакцину в Грузии в конце февраля Грузия 27 января 22:15
Казахстан перешел в «красную» зону по коронавирусу Казахстан 27 января 22:11
УЕФА подтвердил решение о проведении чемпионата Европы в 12 городах Спорт 27 января 21:54
Шушинские красавицы глазами мастера из Парижа, или Карабахская Мадонна (ФОТО) Интервью 27 января 21:40
Выборы президента Международного олимпийского комитета пройдут в формате видеоконференции Спорт 27 января 21:32
Астронавты NASA выходе в космос столкнулись с проблемой с кабелем на МКС В мире 27 января 21:16
В Физули и Агдаме ликвидируется нанесенный армянской армией ущерб, для граждан строятся новые дома - репортаж Trend TV Общество 27 января 19:36
Эксклюзив! Земфира Цахилова поделилась воспоминаниями о ролях в азербайджанских фильмах: Вдруг погас свет и появился мужчина с горящей чашей в руках! (ФОТО) Интервью 27 января 19:18
В томатной продукции, экспортируемой из Азербайджана в 2020 году, не был обнаружен вирус – АПБ Бизнес 27 января 19:10
Государственная нефтяная компания выйдет на новый этап развития – Микаил Джаббаров Экономика 27 января 18:57
В Азербайджане внесены изменения в правила оказания электронных услуг НПО – Указ Экономика 27 января 18:53
Мецаморская АЭС представляет потенциальную угрозу для региона – Омбудсмен Азербайджана Политика 27 января 18:29
SOCAR Construction о ходе работ на Мозырском НПЗ Энергетика 27 января 18:00
Синоптики предупреждают о ветреной погоде в Азербайджане Общество 27 января 17:57
Заседание трехсторонней группы по Карабаху может пройти в ближайшее время - МИД России Нагорно-карабахский конфликт 27 января 17:56
Село Халафша Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 27 января 17:54
Двусторонняя торговля Узбекистана с Азербайджаном в 2020 году выросла на 12% Бизнес 27 января 17:52
ОАО "Азеришыг" объявило тендер на привлечение ряда услуг Тендеры 27 января 17:52
В Азербайджане продлевается срок вступления в силу нового требования по строительству Экономика 27 января 17:45
Грузия предоставляет большие инвестиционные возможности - МИД Испании Бизнес 27 января 17:40
Газпромбанк огласил факторы пересмотра рейтинга S&P по Азербайджану на "положительный" Финансы 27 января 17:35
В Баку подешевели земельные участки Бизнес 27 января 17:34
В Гяндже восстанавливаются разрушенные в результате армянской агрессии дома (ФОТО) Общество 27 января 17:29
ЕАБР определил ряд приоритетов на следующий стратегический период Бизнес 27 января 17:26
Свыше 1 млн. жителей Узбекистана впервые были обеспечены питьевой водой Узбекистан 27 января 17:22
Освободив свои территории от оккупации, Азербайджан создал новую реальность в регионе - Совет безопасности Турции Политика 27 января 17:10
Регулятор ЮАР одобрил экстренное применение вакцины AstraZeneca от коронавируса Другие страны 27 января 17:05
В Агсуинском районе 305 медработников вакцинированы от коронавируса Общество 27 января 16:58
Американские компании готовы участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана – посол (ФОТО) Экономика 27 января 16:55
ГЭЦ Азербайджана огласил новые правила приема в докторантуру Общество 27 января 16:53
Обнародован вклад в структуру ВВП промышленного сектора Туркменистана Бизнес 27 января 16:46
Из России в Азербайджан экстрадированы объявленные в международный розыск лица Общество 27 января 16:43
Меморандум о совместной разработке месторождения "Достлуг" актуализирует строительство Транскаспийского трубопровода - НАНА Экономика 27 января 16:39
Трехстороннее заявление по Карабаху по большому счету последовательно реализуется - Путин Нагорно-карабахский конфликт 27 января 16:37
В ЕК заявили, что ЕС не будет запрещать вывоз вакцины от коронавируса со своей территории Европа 27 января 16:30
Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана и сопредседателя МГ ОБСЕ от Франции Политика 27 января 16:30
Электронизация правительства Азербайджана предусматривает создание ряда проектов ИКТ 27 января 16:29
Сотрудники DOST посетили семьи еще двух участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО) Общество 27 января 16:26
Путин заявил, что Россия, Турция и Иран помогают налаживать политический диалог в Сирии Россия 27 января 16:24
В Азербайджане еще 601 человек вылечился от COVID-19, выявлено 226 новых случаев заражения Общество 27 января 16:22
Путин отметил роль России, Саудовской Аравии и США в стабилизации на энергетическом рынке Россия 27 января 16:21
Стоимость жилья на вторичном рынке Баку в декабре 2020 г. уменьшилась Бизнес 27 января 16:20
Госконцерн Туркменистана «Туркменнебит» назвал сумму выполненных работ Энергетика 27 января 16:17
К началу 2021 г. половина банковских вкладов жителей Азербайджана пришлась на нацвалюту Финансы 27 января 16:13
Количество регистраций на одном из государственных порталов Азербайджана увеличилось в 175 тыс. раз ИКТ 27 января 16:07
Азербайджан освободил свои территории от оккупации, и в регионе открылись новые возможности – Хикмет Гаджиев Политика 27 января 16:07
SOCAR Turkey и ODTU будут осуществлять вторичную химическую переработку пластиковых отходов Бизнес 27 января 15:58
В Тертере восстанавливаются разрушенные армянами дома - репортаж Trend TV Общество 27 января 15:52
Шуша в сезонном наряде - с высоты птичьего полета, крупным планом (ВИДЕО) Культура 27 января 15:52
Во время Отечественной войны мы увидели успешный результат военно-технического сотрудничества с Турцией - помощник Президента Азербайджана Политика 27 января 15:49
Связь между Азербайджаном и Турцией вечна – Хикмет Гаджиев Политика 27 января 15:45
Спрос на краткосрочные ноты ЦБ Азербайджана в 4 раза превысил предложение Финансы 27 января 15:38
Во время карантина SMS- разрешения были выданы более 1 млн 270 тыс граждан - Фариз Джафаров Общество 27 января 15:33
Государственное агентство по туризму Азербайджана предупредило отели Экономика 27 января 15:33
Госслужба Азербайджана проведет аукцион по приватизации госимущества Бизнес 27 января 15:28
Узбекско-корейское СП закупит запасные части для паровых котлов Тендеры 27 января 15:14
Президент Ильхам Алиев: Армяне построили в Шуше для себя несколько вилл. Одна из вилл принадлежит главарю хунты, а другая богатому, коррумпированному чиновнику Политика 27 января 15:09
Президент Ильхам Алиев: Все мы, весь наш народ возродим Шушу Политика 27 января 15:06
ASCO о ежемесячных выплатах своим сотрудникам, принимавшим участие в боях Транспорт 27 января 15:04
Президент Ильхам Алиев: Нашей целью была Шуша, и нашей победой стала Шуша Политика 27 января 15:03
Президент Ильхам Алиев: Говорил, что без Шуши наша победа будет неполной, в то время, в период войны я не мог сказать больше Политика 27 января 15:01
Президент Ильхам Алиев дал поручения в связи с восстановлением города Шуша Политика 27 января 14:59
В столице и регионах Азербайджана в течение 2020 г. наблюдалось снижение банковского кредитования Финансы 27 января 14:55
Между главами МИД Азербайджана и Турции состоялся телефонный разговор Политика 27 января 14:54
Президент Ильхам Алиев: Фальшивая история нам не нужна Политика 27 января 14:51
Президент Ильхам Алиев: Якобы Шуша передана нам просто так, без боя, армяне покинули Шушу. Это наглая ложь! Политика 27 января 14:50
Справедливым шагом со стороны ЮНЕСКО может стать признание реестра утраченного в результате оккупации историко-культурного наследия Азербайджана - Олег Кузнецов Политика 27 января 14:50
МИД Азербайджана выразил признательность турецкой стороне за помощь в доставке тела Фармана Исмайлова на родину Общество 27 января 14:47
Президент Ильхам Алиев: В то время министром обороны Азербайджана был выкормыш тандема НФА-Мусават. Он первым и продал Шушу Политика 27 января 14:47
Между МИД Туркменистана и Беларуси подписана программа сотрудничества Бизнес 27 января 14:46
Страны ЕАЭС будут обмениваться информацией о селекционных достижениях в животноводстве Бизнес 27 января 14:42
Филиал ПАО «Татнефть» в Туркменистане объявляет тендер на техническое обслуживание Тендеры 27 января 14:41
Президент Ильхам Алиев: Во время шушинской операции были уничтожены сотни оккупантов Политика 27 января 14:41
Президент Ильхам Алиев: Если армяне считали город Шуша своим, то почему за 28 лет ничего здесь не создали? Политика 27 января 14:40
Президент Ильхам Алиев: Шуша подверглась попыткам арменизации, но смогла сохранить азербайджанский дух Политика 27 января 14:38
Глава комитета Милли Меджлиса о причинах повышения акцизной ставки на сигареты Общество 27 января 14:37
Великобритания заинтересована в восстановлении электроэнергетики на освобожденных территориях Азербайджана Энергетика 27 января 14:36
Ограничения на ввоз казахстанских томатов в РФ сняты – МСХ РК Бизнес 27 января 14:34
Туркменистан выступил с инициативой по обеспечению стабильных международных транспортных перевозок Транспорт 27 января 14:29
Экспорт азербайджанского газа в Турцию вырос более чем на 23% Энергетика 27 января 14:25
Всемирно известный фотограф показал, как армяне разрушили памятник Натаван в Агдаме (ФОТО/ВИДЕО) Культура 27 января 14:24
Молодые азербайджанские актеры, ставшие героями Карабахской войны (ФОТО) Социум 27 января 14:14
В 2020 году банки Азербайджана ускорили процессы цифровизации платежей и услуг (Интервью) Экономика 27 января 14:13
Большая часть в структуре обязательств банков Азербайджана приходится на депозиты Финансы 27 января 14:08
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате Айдына Керимова в связи с назначением его специальным представителем Президента в Шушинском районе (ФОТО/ВИДЕО) Политика 27 января 14:06
Грузия надеется в ближайшее время открыть границу с Россией Грузия 27 января 14:05
Узбекское агропромышленное агентство объявило тендер на строительство скважин Тендеры 27 января 14:04
В Госкомитете Азербайджана произведены структурные изменения Азербайджан 27 января 13:53
Все новости