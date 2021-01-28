США приостановили продажу оружия ОАЭ и Саудовской Аравии

Администрация президента США Джо Байдена ввела временный запрет на продажу вооружений Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) и Саудовской Аравии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники во властных кругах Вашингтона.

По словам источников издания, помощники Байдена "проводят оценки транзакций по поставкам оружия на миллиарды долларов", которые были одобрены при предыдущем президенте США Дональде Трампе. Рассматриваются, в частности, сделки по продаже Саудовской Аравии высокоточных боеприпасов и истребителей пятого поколения F-35 ОАЭ. Как отмечает издание, Вашингтон согласился поставить указанные вооружения Абу-Даби в связи с достижением соглашения о полной нормализации двусторонних отношений между Израилем и ОАЭ.

Источники газеты отмечают, что практика проведения новой администрацией оценок заключенных ранее сделок по продаже вооружений "не является необычной". По сведениям издания, "многие транзакции, вероятно, будут завершены, несмотря на задержку".

Как говорится в материале, Вашингтон, в частности, хочет быть уверен в том, что вооружения, о которых идет речь, не будут применены в Йемене.