Госсекретарь США заявил, что отношения США и Китая становятся все более враждебными
Американо-китайские отношения становятся все более враждебными, однако это не исключает сотрудничества между двумя странами. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил 27 января новый госсекретарь США Энтони Блинкена, отвечая на вопросы журналистов в Госдепартаменте.
"Не секрет, что отношения между США и Китаем, пожалуй, самые важные в мире. <...> Но все чаще в [этих] отношениях возникают некоторые враждебные аспекты, в них есть и конкурентные аспекты, а также все еще остаются аспекты сотрудничества. И аспекты сотрудничества находятся в сферах, представляющих взаимный интерес", - отметил он.
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