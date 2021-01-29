В США считают, что "южноафриканский" штамм не вызывает более тяжелое заболевание

Власти США пока не видят оснований считать, что новый штамм коронавируса, который ранее был обнаружен в ЮАР, вызывает более тяжелое заболевание, чем другие разновидности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Специалисты центров подтвердили информацию о том, что в стране впервые обнаружен указанный штамм. Два его носителя находятся в штате Южная Каролина. "ЦКПЗ приступает к попыткам изучить данную разновидность и продолжит предоставлять новые данные по мере их поступления. Сейчас у нас нет свидетельств того, что заражение данным штатом вызывает более тяжелое заболевание", - подчеркивается в документе. В ЦКПЗ констатировали, что "южноафриканская", "британская" и "бразильская" разновидности вируса "могут распространяться проще и быстрее, чем другие".

О том, что в США зафиксировали два случая заражения "южноафриканским" штаммом, сообщило ранее в четверг управление здравоохранения Южная Каролины. В нем отметили, что "на данный момент нет информации о какой-либо взаимосвязи между этими двумя случаями".

В среду глава ЦКПЗ США Рошель Валенски сообщила на брифинге, что в США выявлены более 300 случаев заражения разновидностью коронавируса, которая ранее была обнаружена в Великобритании. Кроме того, американские власти в штате Миннесота нашли одного носителя "бразильского" штамма.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 25,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 430,6 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.