Главы Минфинов США и Франции обсудили восстановление мировой экономики после пандемии

Глава Минфина США Джанет Йеллен и ее французский коллега Брюно Ле Мэр обсудили в четверг в ходе телефонного разговора меры поддержки восстановления мировой экономики после пандемии, говорится в сообщении американского ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Джанет Йеллен отметила общие приоритеты двух стран в вопросах противодействия пандемии, поддержки устойчивого экономического восстановления в мире, борьбы с неравенством доходов и реагирования на угрозу изменения климата, - обратили внимание в министерстве. - Йеллен подтвердила намерение возобновить участие в продолжающихся переговорах в рамках ОЭСР [Организация экономического сотрудничества и развития] по международному налогообложению для достижения своевременного соглашения".

Ранее во французском Минфине сообщили по итогам этого разговора, что Ле Мэр приветствовал намерение США участвовать в дискуссиях по цифровому налогу в рамках ОЭСР.

В 2019 году во Франции был принят законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги. Этот налог составляет 3% для компаний, чей оборот превышает 750 млн евро в мире и 25 млн евро в стране.

Введение цифрового налога во Франции вызвало недовольство американского правительства, так как все подпадающие под налог корпорации находятся в США (Google, Amazon, Facebook и Apple). Париж и Вашингтон договорились об отсрочке выплаты налога до конца 2020 года и ее последующем зачислении либо по международным правилам, если удастся выработать общую систему в рамках Организации экономического сотрудничества и развития, либо по действующим французским.