Байден назначит бывшего советника Обамы на пост спецпосланника по Ирану
Президент США Джо Байден намерен назначить на пост спецпосланника по Ирану бывшего старшего советника по внешней политике администрации Барака Обамы Роберта Малли. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Соответствующее объявление может быть сделано в четверг или пятницу, отмечает агентство со ссылкой на источники.
Как заявил в среду на брифинге госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон ждет от Тегерана возвращения к выполнению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, затем оценит его шаги и решит, возвращаться ли в это соглашение.
В 2018 году предыдущий президент США Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД, после чего Вашингтон начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Байден ранее неоднократно заявлял о готовности вернуть США в СВПД.