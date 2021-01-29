Пентагон допустил пересмотр решения о выводе войск США из Афганистана

Министерство обороны США допустило пересмотр решения о выводе американских войск из Афганистана в нарушение мирных договоренностей с радикальным движением "Талибан", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Выступая в четверг на брифинге для журналистов, помощник шефа Пентагона по связям с общественностью Джон Кирби подтвердил, что в настоящее время в Афганистане находится порядка 2,5 тыс. военнослужащих США. "Никаких решений сейчас не было принято относительно того, как это присутствие сил станет выглядеть в будущем. И я бы сказал следующее лидерам [движения] "Талибан": они усложняют выработку окончательного решения насчет присутствия сил [США в Афганистане] своим нежеланием взять на себя обязательства по резонным, устойчивым и вызывающим доверие переговорам", - заявил официальный представитель Пентагона. "[Движение] "Талибан", - считает Кирби, - не выполнило свои обязательства [перед США]".

В связи с этим ему напомнили, что, согласно договоренностям с талибами, США должны к маю вывести все свои войска из Афганистана. "Не хочу <...> предсказывать определенные исходы. Могу сказать, что цель все еще заключается в этом, мы знаем о крайнем сроке, приходящемся на май. Однако мы будем принимать решения трезвым и рациональным образом, руководствуясь тем, что отвечает всем нашим интересам, а также интересам наших партнеров в Афганистане и партнеров и союзников по НАТО", - ответил Кирби.

По его словам, Вашингтон вместе с зарубежными партнерами ищет в настоящее время "лучшие решения на будущее по присутствию сил" коалиции в Афганистане. "Мы бросим на [все] это в крупных масштабах взгляд <...>, чтобы понять, что больше всего соответствует здравому смыслу", - отметил Кирби.

"Сложно и, вообще-то, невозможно 28 января говорить про начало мая, про то, как в точности будут обстоять дела", - убежден представитель военного ведомства США.

При этом он выразил мнение, что "очень трудно увидеть конкретный путь вперед к урегулированию [в Афганистане] путем переговоров". "Но мы [США] все еще привержены этому, сомнений нет", - утверждал Кирби. Он заверил, что, с точки зрения новой американской администрации во главе с президентом Джо Байденом, необходимо найти "рациональное завершение этой войне" посредством переговоров. "Это включает правительство Афганистана, оно должно быть вовлечено", - подчеркнул Кирби.