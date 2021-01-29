Биткойн за час подорожал на $5 тыс. после отметки Илона Маска в Twitter

Курс биткойна в пятницу резко взлетел, набрав в течение одного часа $5 000, достигнув отметки $37 299. Как сообщил телеканал CNBS, это произошло после того, как глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск добавил хештег этой криптовалюты в свою учетную запись в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Оглядываясь назад, это было неизбежно", - написал позднее Маск, который в прошлом году признавал, что его личный запас криптовалюты составлял 0,25 биткойна.

Согласно данным портала CoinDesk, биткойн в торговой сессии рос на 11,09%, в пике достигая отметки в $37 204. Как напоминает телеканал, данный показатель ранее в этом месяце достигал исторического максимума - $41 940, а спустя неделю рухнул. С начала текущего года биткойн подорожал примерно на 25%.

Телеканал обуславливает внимание к записям в Twitter и заявлениям Маска спекуляциями на тему о том, собирается ли глава Tesla вкладываться в криптовалюту и включать ее в активы производителя электрокаров.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может "добывать" любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепцию системы опубликовал в ноябре 2008 году ее автор (возможно, коллектив авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена. В настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".