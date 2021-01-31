В США введено около 30 млн доз вакцины от COVID-19

В Соединенных Штатах распространено почти 50 млн доз вакцин от коронавируса, из них 30 млн доз уже введено. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).

В США для прививок населения используются вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech.

ЦКПЗ сообщают, что за сутки количество распределенных доз увеличилось на 716 тыс. 350 и введенных - почти на 1,7 миллиона. Вторую дозу вакцин ввели уже 5,3 млн человек.

В то же время Пентагон сообщил, что в результате жесткой критики со стороны представителей Республиканской партии приостановил ранее намеченную программу вакцинации заключенных тюрьмы в Гуантанамо, где содержатся лица, подозреваемые в совершении тяжкий преступлений, в частности, в терроризме.