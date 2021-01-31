Власти США обязали транспортные компании обеспечить ношение масок пассажирами

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США в свете пандемии коронавируса предписали компаниям, являющимся операторами общественного транспорта в стране, следить за тем, чтобы все пассажиры носили защитные маски. Об этом говорится в опубликованном на сайте организации заявлении, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из документа, требования распространяются на авиалайнеры, автобусы, поезда, метро, паромы, транспортные суда и такси, а также на любые станции и зоны ожидания для пассажиров. Компаниям предписано "обязать всех людей на транспорте носить маски во время посадки и высадки, а также во время движения".

Самих пассажиров ЦКПЗ также обязывают соблюдать указанные требования. Исключения сделаны лишь для детей младше двух лет и некоторых групп инвалидов. Маски можно снимать для приема пищи и лекарств. Соответствующие правила вступают в силу в полночь на 2 февраля по местному времени, говорится в документе.

"Транспортные системы США имеют жизненно важное значение, - подчеркнула глава федеральных ЦКПЗ Рошель Валенски. - Учитывая, в какой степени взаимосвязана большая часть транспортных систем в стране и мире, когда инфицированный пользуется общественным транспортном без маски, а окружающие тоже не носят масок, риск распространения инфекции между штатами и странами может быстро возрасти".