Байден представит новую концепцию внешней политики США
Президент США Джо Байден в понедельник, 1 февраля, намерен выступить с речью о своем видении внешней политики государства. Об этом сообщает NBC, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".
Свои планы американский лидер озвучит во время ранее анонсированного посещения Госдепартамента, где он встретится с госсекретарем Энтони Блинкеном.
Байден собирается также подписать ряд указов в области внешней политики. В частности, речь идет о документе, который обеспечивает формирование рабочей группы по воссоединению семей мигрантов, которые были разлучены во время правления Дональда Трампа.
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