В США выявили более 136 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Количество подтвержденных заражений коронавирусом в США увеличилось за прошедшие сутки на 136,2 тысячи, зафиксировано 2640 летальных исхода.
Как передает Trend со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за минувшие 24 часа медики зарегистрировали 136 252 случая заболевания COVID-19 в США. С начала эпидемии, как сообщается, коронавирусом в США заразились более 26 млн. человек, скончались почти 440 тыс. пациентов.
Лента новостей
Все должны пройти вакцинацию, чтобы не потерять еще больше близких людей из-за COVID-19 – Призыв от специалиста
Мощность производства нефтехимической продукции Ирана в ближайшие 5 лет достигнет 130 млн тонн в год - министр
Валерий Гергиев выразил восхищение азербайджанским балетом: Эйюба Гулиева будем привлекать к нашим проектам
Криминальные рассказы и парадоксальные образы – Вышла в свет новая книга народного писателя Натига Расулзаде
Лейла Абдуллаева прокомментировала информацию об угрозах послу Азербайджана в США со стороны армянских радикалов
Турецкий солдат в Карабахе: В результате стратегии Президента Ильхама Алиева в регионе установился долгосрочный мир
Кому не страшны никакие жизненные экзамены – интервью с заслуженной артисткой Азербайджана Наргиз Алиевой (ВИДЕО/ФОТО)
Лютфи Заде и Фаня Занд – история одной любви. Он сделал ей предложение на остановке в ожидании автобуса (ФОТО)
Кабмин Азербайджана утвердил критерии выдачи стартап-сертификата и правила ведения реестра инновационных проектов
Расходы за ведение реестра инновационных проектов в Азербайджане будет оплачивать Агентство по инновациям
В Турецко-российском совместном мониторинговом центре состоялся первый официальный прием - репортаж Trend TV (ФОТО)
Родители, не желающие отправлять детей на очные занятия, могут обратиться с этим в школы - Эмин Амруллаев