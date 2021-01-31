В США выявили более 136 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Количество подтвержденных заражений коронавирусом в США увеличилось за прошедшие сутки на 136,2 тысячи, зафиксировано 2640 летальных исхода.

Как передает Trend со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за минувшие 24 часа медики зарегистрировали 136 252 случая заболевания COVID-19 в США. С начала эпидемии, как сообщается, коронавирусом в США заразились более 26 млн. человек, скончались почти 440 тыс. пациентов.