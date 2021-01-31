В США объявили об обязательном ношении масок в общественном транспорте

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Дэвид Пекоске в рамках мер по борьбе с пандемией распорядился обеспечить обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте по всей стране. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства внутренней безопасности (МВБ) США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Управления транспортной безопасности США (Transportation Security Administration, TSA, входит в структуру МВБ) будет требовать, чтобы люди надевали маски на <...> пропускных пунктах TSA, а также на всех участках системы общественного и коммерческого транспорта", - сказано в сообщении.

В пресс-релизе указано, что данная мера вводится в соответствии с указом президента США Джо Байдена от 21 января, согласно которому власти страны должны обязать жителей носить маски в общественном транспорте и на территории, которая принадлежит федеральному правительству. При администрации предыдущего американского лидера Дональда Трампа носить маски в общественном транспорте было рекомендовано, однако это не являлось обязательным.