«Исторический» рост числа убийств зафиксировали в США в 2020 году
Число убийств в США за прошлый год резко выросло. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на Газета.ru, говорится в исследование Национальной комиссии США по COVID-19 и уголовному правосудию.
По данным экспертов, количество убийств в 2020 году выросло на 30% по сравнению с данными за 2019 год. В отчете комиссии подобный всплеск описан как «тревожный рост, не имеющий прецедентов в современной истории» США.
Кроме того, количество нападений с применением огнестрельного оружия также выросло на 8%, число нападений при отягчающих обстоятельствах – на 6%, указано в сообщении.
Ранее американское министерство внутренней безопасности предупредило о сохраняющейся угрозе применения насилия в стране.
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