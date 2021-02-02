Чистая прибыль Pfizer за 2020 год упала на 41%

Чистая прибыль фармацевтической компании Pfizer Inc. за прошлый год упала на 41%, до 9,616 миллиарда долларов. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из финансовой отчетности этой американской корпорации.

Разводненная прибыль на акцию по итогам года составила 1,71 доллара против 2,87 доллара на акцию годом ранее.

Выручка Pfizer по итогам отчетного года при этом выросла на 2%, до 41,9 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала компания получила чистую прибыль в размере 594 миллионов долларов против убытка в 337 миллионов годом ранее. В пересчете на одну акцию прибыль составила 0,1 доллара против убытка в 0,06 доллара в четвертом квартале 2019 года. А квартальная выручка Pfizer выросла на 12%, до 11,684 миллиарда долларов. Аналитики ожидали показатель в размере 12,24 миллиарда долларов.

По итогам текущего года компания планирует получить выручку в размере 59,4-61,4 миллиарда долларов. Прогноз скорректированной разводненной прибыли на акцию составляет 3,1-3,2 доллара.

Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году и сейчас это один из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр — в Гротоне, штат Коннектикут.