Байден выступит с речью о внешней политике США 4 февраля

Выступление президента США Джо Байдена с речью о внешней политике перенесено на четверг. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы можем подтвердить, что президент теперь посетит Госдепартамент в четверг", - сказала она. "Изначально это было запланировано на более раннюю дату на нынешней неделе, но нам пришлось передвинуть мероприятие из-за снегопада", - пояснила Псаки.

"Он <...> выступит с речью относительно восстановления роли Америки в мире", - добавила пресс-секретарь.

Упомянутая речь главы американской администрации изначально планировалась на 1 февраля. Предполагалось, что Байден произнесет ее в Госдепартаменте.

Часть восточного побережья США в эти дни накрыла снежная буря. Однако в Вашингтоне, по сути, прошел лишь небольшой снегопад. Тем не менее, даже он во многом парализовал жизнь города.