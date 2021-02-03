Прототип космического корабля Starship вновь взорвался при испытаниях в Техасе

Прототип американского космического корабля Starship, предназначенного для будущих полетов на Марс, взорвался во вторник при посадке в ходе испытаний на полигоне в районе Бока-Чика (штат Техас). Трансляция велась на сайте компании SpaceX, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Прототип SN9 заходил на посадку не вертикально. При касании асфальтированной площадки, расположенной рядом со стартовым столом, он взорвался.

"Как вы можете наблюдать, у нас вновь получилось осуществить удачный запуск корабля на высоту 10 км. Мы продемонстрировали возможности переключения двигателей на посадочные топливные баки, а также проверили работу закрылок, - указал ведущий трансляции. - Нам предстоит еще поработать над системой посадки. Наши специалисты изучат полученные данные и решат проблему".

Общая продолжительность испытаний составила 6 минут 26 секунд. SN9 с носовым обтекателем и стабилизаторами поднялся на высоту около 10 км, после чего должен был совершить плавную посадку на полигоне. В декабре 2020 года аналогичные испытания предыдущего прототипа SN8, в ходе которых он поднялся на высоту более 12 км, также завершились взрывом при посадке.

Тестирование прототипа

В начале сентября прошлого года SpaceX провела очередные летные испытания прототипа корабля Starship на полигоне в районе Бока-Чика. Корабль модификации SN6 поднялся на высоту 45,7 метра и совершил плавную посадку на асфальтированную площадку. В мае очередной прототип корабля Starship взорвался во время испытаний. Схожими взрывами заканчивались тесты корабля в апреле, в феврале этого года, а также в ноябре 2019 года. В августе позапрошлого года прототип космического корабля совершил первый успешный полет, поднявшись на высоту 150 метров.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Глава компании SpaceX Илон Маск 31 августа прошлого года сообщил, что первый испытательный полет корабля на околоземной орбите, вероятно, пройдет в 2021 году. При этом он не исключил, что первые полеты Starship "могут не получиться" в связи с тем, что компания "работает на неизведанной территории".