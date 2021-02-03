Основатель Amazon Джефф Безос покинет пост гендиректора компании в 2021 году
Джефф Безос, основатель американской корпорации Amazon, покинет пост генерального директора и займет должность исполнительного председателя совета директоров. Об этом во вторник сообщила пресс-служба компании на своем сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Основатель и генеральный директор Джефф Безос перейдет на должность исполнительного председателя [совета директоров] в третьем квартале 2021 года, его место займет Энди Джесси", - говорится в сообщении.
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