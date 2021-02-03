В пригороде Лос-Анджелеса три человека пострадали при взрыве на съемочной площадке
Взрыв прогремел во вторник на съемочной площадке в северо-западном пригороде Лос-Анджелеса (американский штат Калифорния), три человека получили травмы. Об этом сообщило агентство Associated Press, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Пострадавшие госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое. О причинах взрыва информации пока нет.
На месте происшествия начался пожар. Он уже потушен.
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