Alphabet в 2020 году увеличил чистую прибыль на 17%

Американский холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google, по итогам 2020 года увеличил чистую прибыль на 17,2% по сравнению с предыдущим годом — до 40,269 миллиарда долларов. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщается в релизе холдинга.

Разводненная прибыль на акции классов A, B и C по итогам отчетного периода составила 58,61 доллара против 49,16 доллара годом ранее. Выручка компании увеличилась на 12,7% в годовом выражении — до 182,527 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала Alphabet увеличил чистую прибыль в 1,4 раза в годовом выражении – до 15,227 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акции классов A, B и C составила 22,3 доллара против 15,35 доллара в аналогичном периоде 2019 года. Квартальная выручка Alphabet увеличилась на 23,5% — до 56,898 миллиарда долларов.

"Наши высокие результаты в четвертом квартале с выручкой в 56,9 миллиарда долларов были обеспечены Search и Youtube, поскольку потребительская деловая активность восстановилась по сравнению с предыдущим годом", — приводятся в сообщении слова финансового директора Alphabet и Google Рут Порат (Ruth Porat).

После закрытия основных торгов акции Alphabet на NASDAQ дорожали на 7,5%.

В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой. Она также включает Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.