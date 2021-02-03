Pfizer рассчитывает в 2021 году продать вакцин от коронавируса на $15 млрд

Компания Pfizer, разработавшая в партнерстве с германской компанией BioNTech вакцину от нового коронавируса, рассчитывает на доход от продаж этого препарата в 2021 году в размере $15 млрд. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В целом же Pfizer ожидает в текущем году прибыли в размере от $59,4 млрд до $61,4 млрд.

Вакцина Pfizer-BioNTech, напомнило агентство, одной из первых, в декабре 2020 года, получила одобрение Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США для применения в качестве препарата от коронавируса нового типа на территории Соединенных Штатов, а также некоторых других стран. Уже тогда аналитики прогнозировали компании миллиардные прибыли от продажи вакцины.

В четвертом квартале прошлого года доходы от продаж вакцины ожидались на уровне $462 млн, однако в действительности составили $154 млн.