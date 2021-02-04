В США замедлилось распространение коронавируса

Число заражений коронавирусом COVID-19, а также количество госпитализаций из-за него в США продолжает снижаться, сообщает издание The Hill со ссылкой на директора Центра по контролю за заболеваниями (ЦКЗ) Рошель Валенски, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Мы теперь, судя по всему, вышли на последовательную нисходящую траекторию", - сказала Валенски.

Суточное число новых заражений коронавирусом достигло максимума 8 января, но затем упало на 13,4%, отмечается в сообщении. В среднем в период с 26 января по 1 февраля власти регистрировали 144 тыс. новых случаев COVID-19 в день.

Число смертей продолжает увеличиваться, но темп смертности замедляется.

"Недавнее снижение госпитализаций дает нам надежду, что число смертей начнет сокращаться в ближайшие недели", - сказала директор ЦКЗ.