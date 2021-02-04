Байден обсудил с австралийским премьером ситуацию в Мьянме

США 4 февраля 2021 08:43 (UTC+04:00)
Байден обсудил с австралийским премьером ситуацию в Мьянме

Президент США Джо Байден в среду в ходе телефонной беседы обсудил с австралийским премьером Скоттом Моррисоном ситуацию в Мьянме. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Они договорились работать вместе, бок о бок с другими союзниками и партнерами, чтобы привлечь к ответственности виновных в перевороте в Мьянме", - говорится в сообщении.

Помимо этого, Байден и Моррисон также обсудили пути совместной работы по решению глобальных и региональных вопросов, в числе которых "Китай, борьба с пандемией и изменением климата".

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