Байден обсудил с австралийским премьером ситуацию в Мьянме

Президент США Джо Байден в среду в ходе телефонной беседы обсудил с австралийским премьером Скоттом Моррисоном ситуацию в Мьянме. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Они договорились работать вместе, бок о бок с другими союзниками и партнерами, чтобы привлечь к ответственности виновных в перевороте в Мьянме", - говорится в сообщении.

Помимо этого, Байден и Моррисон также обсудили пути совместной работы по решению глобальных и региональных вопросов, в числе которых "Китай, борьба с пандемией и изменением климата".