Глава фармкомпании Merck, прекратившей разработку вакцины от COVID-19, уходит в отставку

Глава американской фармацевтической компании Merck & Co Кеннет Фрейзер уходит в отставку. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте фирмы, которая в январе прекратила разработку вакцины от коронавируса из-за неудовлетворительных результатов испытаний, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Merck <...> объявила о том, что Кеннет Фрейзер <...> покинет пост главного исполнительного директора 30 июня 2021 года", - говорится в документе.

Отмечается, Фрейзера сменит Роберт Дэвис, который сейчас занимает должность исполнительного вице-президента, а также главного финансового директора.

Фрейзер подчеркнул, что Дэвис хорошо разбирается в делах компании и обладает глубокими знаниями фармацевтической отрасли. "Я уверен, что он наделен лидерскими и стратегическими навыками, необходимыми для того, чтобы компания продолжала свою главную миссии: превращать передовые научные достижения в продукты и услуги, которые спасают и улучшают жизни <...>", - добавил он.

В свою очередь Роберт Дэвис поблагодарил руководство корпорации за доверие, отметив, что данное назначение - большая честь для него.

Компания Merck занималась созданием вакцины от коронавируса, однако 25 января объявила о прекращении работы над прививкой. Такое решение было принято после анализа результатов первой фазы клинических испытаний двух вакцин компании, которые хорошо переносились, но иммунный ответ был хуже, чем тот, который наблюдался после естественного заражения, и тот, что наблюдался после других вакцин против SARS-CoV-2 / COVID-19.