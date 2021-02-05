Новая администрация США увеличивает квоту приема беженцев из-за рубежа и намерена довести ее до 125 тыс. человек в этом году. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил американский президент Джо Байден, говоря об основных направлениях своей внешней политики.

"Сегодня я подпишу указ, который начнет тяжелую работу по восстановлению нашей программы по приему беженцев с целью помочь удовлетворить беспрецедентные глобальные потребности. Потребуется время, чтобы восстановить то, чему был нанесен такой серьезный ущерб. Но это именно то, что мы собираемся сделать. Этот указ позволит нам поднять квоту приема беженцев до 125 тыс. человек за первый полный финансовый год (начинается в стране с 1 октября - прим. ТАСС) [новой] администрации [США]", - сказал глава государства.