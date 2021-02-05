США пересмотрят дислокацию войск за рубежом, приостановив вывод сил из Германии
Министр обороны США Ллойд Остин пересмотрит дислокацию американских войск за рубежом. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Министр обороны Остин возглавит глобальный пересмотр дислокации наших войск с тем, чтобы военное присутствие США отвечало нашим приоритетам во внешней политике и интересам национальной безопасности. Этот процесс будет проводиться с задействованием всех элементов нашей системы нацбезопасности в тесном сотрудничестве между министром Остином и госсекретарем [Энтони] Блинкеном", - подчеркнул Байден.
"Пока этот процесс продолжается, мы полностью приостанавливаем вывод войск из Германии", - указал президент США.
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