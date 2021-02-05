В США заявили, что будут противостоять Китаю с "позиции силы" во всех сферах

США намерены эффективно противостоять Китаю с "позиции силы" во всех сферах, включая безопасность, дипломатию, экономику и технологии. Об этом заявил на брифинге в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наше видение заключается в том, что, как только мы установим позицию силы, мы сможем более эффективно противодействовать нашим соперникам, особенно Китаю, - считает Салливан. - В любой сфере: в вопросах безопасности, дипломатии, экономике и технологиях".

Помощник президента отметил, что США намерены обеспечить себе позицию силы для конкуренции с великими державами и борьбы с транснациональными угрозами. Он рассказал, что в структуре Совета национальной безопасности Белого дома появилась должность заместителя по кибер- и высоким технологиям.

Как заявил во вторник член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, Пекин никогда не стремился бросить вызов или занять место Вашингтона в мире и не намерен делить с ним сферы влияния.