Oбзор присутствия ВС США за рубежом проведут при консультациях с союзниками - Пентагон

Вашингтон при проведении обзора дислокации американских ВС в мире будет консультироваться со своими союзниками и партнерами. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

"По распоряжению президента [США Джо Байдена] министерство [обороны] проведет обзор глобального расположения сил", - говорится в заявлении Остина, распространенном пресс-службой Пентагона. Министр обороны уточнил, что обзор будет включать вопросы "военного присутствия, ресурсов, стратегии и операций".

"Мы будем консультироваться с нашими союзниками и партнерами при проведении этого обзора. Как я сказал в свой первый день в должности [главы Пентагона], никто не может преуспеть в этом деле в одиночку", - добавил Остин. По итогам обзора он предоставит главе государства рекомендации относительно того, как "лучше всего распределять ВС, исходя из национальных интересов" страны.

Ранее Байден, выступая с речью в Госдепартаменте, объявил о глобальном пересмотре дислокации американских войск за рубежом. Глава государства отметил, что на время проведения указанного обзора вашингтонская администрация "приостанавливает вывод войск из Германии". Решение о передислокации значительной части американских военнослужащих из ФРГ было принято предыдущей вашингтонской администрацией летом прошлого года.