Pfizer отозвала заявку на использование ее вакцины от коронавируса в Индии

Американская компания Pfizer, разработавшая в партнерстве с германской компанией BioNTech вакцину от нового коронавируса, отозвала заявку на одобрение применения этого препарата в чрезвычайных обстоятельствах в Индии. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сотрудники компании, по данным агентства, провели в среду встречу с представителями индийских властей, регулирующих распределение медицинских препаратов в стране, по итогам которой отозвали свою заявку.

"С учетом состоявшихся на встрече обсуждений и нашего понимания [необходимости предоставления] дополнительной информации, которая, возможно, потребуется регулятору, компания приняла решение отозвать в настоящее время свою заявку", - приводит Reuters заявление Pfizer. В нем также указывается, что через какое-то время компания вновь направит свою заявку с предоставлением дополнительной информации, запрашиваемой регулятором.