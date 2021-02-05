Майкл Блумберг вернулся на пост спецпосланника ООН по климату

Бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг вновь станет специальным посланником ООН по климату. Об этом сообщили в пятницу во всемирной организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ноябре 2019 года Блумберг ушел с данного поста для участия в президентской гонке в преддверии выборов в США в 2020 году.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сегодня объявил о переназначении Майкла Блумберга, представляющего США, своим специальным посланником по задачам в области климата с целью инициировать более амбициозные действия в этой сфере в преддверии конференции по климату, COP-26, которая пройдет в Глазго в ноябре 2021 года", - говорится в сообщении.

В организации отметили, что Блумберг "поддержит усилия генерального секретаря по увеличению и укреплению коалиции стран, компаний, городов и финансовых институтов, которые берут на себя обязательства по достижению нулевого уровня вредных выбросов до 2050 года в соответствии с Парижским соглашением".

К настоящему моменту государства, на которые приходится 65% всех вредных выбросов и которые представляют 70% мирового ВВП, приняли на себя обязательства по сокращению эмиссий до нулевого уровня. Среди них - Япония, Южная Корея, Китай и страны Евросоюза