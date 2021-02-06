США заявили о поддержке кандидатуры представительницы Нигерии на пост главы ВТО

Власти США поддерживают кандидатуру представительницы Нигерии Нгози Оконджо-Ивеалы на пост генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО). Это следует из заявления, распространенного в пятницу аппаратом торгового представителя США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"[Вашингтонская] администрация <...> рада сообщить о своей решительной поддержке кандидатуры Нгози Оконджо-Ивеалы на пост гендиректора ВТО", - сказано в сообщении. В пресс-релизе также отмечается, что Соединенные Штаты принимают к сведению и уважают решение министра торговли Республики Корея Ю Мён Хи о снятии своей кандидатуры.

"Власти США готовы участвовать в следующем этапе процесса в рамках ВТО по достижению консенсусного решения относительно [следующего] гендиректора ВТО. Администрация [США] <...> с нетерпением ожидает совместной работы с новым руководителем ВТО, чтобы найти дальнейшие пути достижения необходимой существенной и процедурной реформы ВТО", - добавили в аппарате торгового представителя США.

О выходе Ю Мён Хи из борьбы за должность главы ВТО было объявлено ранее в пятницу. Как поясняло агентство Yonhap, в свете произошедшего Нгози Оконджо-Ивеала осталась единственным кандидатом на пост. В заявлении, опубликованном на сайте Министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, отмечалось, что решение о снятии Ю Мён Хи своей кандидатуры было принято для того, чтобы "страны - члены организации смогли достичь консенсуса", необходимого для утверждения нового главы ВТО, а также из-за "необходимости скорейшего возобновления работы" этого международного органа. В ведомстве также указали, что такой шаг был предпринят после консультации с США.

В октябре 2020 года в ВТО сообщили, что представительница Нигерии получила наиболее весомую поддержку со стороны постоянных представителей государств - членов организации в ходе почти пятимесячного отборочного процесса с участием восьми претендентов. Однако ВТО в итоге не смогла достичь консенсуса из-за позиции тогдашней вашингтонской администрации, которая поддерживала кандидата от Южной Кореи. Для утверждения гендиректора требуется консенсус в Генеральном совете, а не простое большинство голосов.

Прежний глава ВТО Роберту Азеведу ушел в отставку 31 августа 2020 года, не дожидаясь истечения срока своих полномочий в 2021 году. В интервью агентству Bloomberg он сообщил, что решил оставить должность из-за простоя в работе, вызванного распространением коронавируса.