Байден заявил, что Трампа не следует допускать к брифингам разведсообщества

Президент США Джо Байден считает, его предшественника Дональда Трампа не следует допускать к брифингам разведывательного сообщества, которые обычно проводятся для бывших американских лидеров. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в интервью телекомпании CBS, фрагмент которого транслировался в пятницу вечером, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ведущая поинтересовалась у Байдена, считает ли он, что у бывшего американского лидера должен быть доступ к брифингам разведсообщества. "Думаю, нет", - ответил демократ и пояснил, что придерживается такой точки зрения из-за "непредсказуемого поведения" Трампа. При этом Байден подчеркнул, что "не хотел бы спекулировать на тему того, чего можно опасаться", если республиканец продолжит получать данные от разведки.

"Я просто считаю, что нет необходимости в том, чтобы он имел доступ к этим брифингам. Какую ценность несет проведение для него этих брифингов?" - задался вопросом Байден. При этом он подтвердил неоднократно озвученное им во время предвыборной кампании мнение о том, что Трамп представляет опасность. "Я уверен в этом", - констатировал американский лидер.

Незадолго до инаугурации Байдена 20 января Рон Клайн, ставший при нем руководителем аппарата сотрудников Белого дома, заявил в интервью телекомпании CNN, что администрация демократа изучит вопрос о предоставлении Трампу доступа к разведбрифингам. "Мы, безусловно, ознакомимся и будем отталкиваться от тех рекомендаций, которые озвучат специалисты по части разведки в администрации Байдена и [вице-президента Камалы] Харрис после вступления в должность", - указал тогда Клайн.