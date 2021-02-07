Илон Маск начать писать книгу о Tesla и SpaceX
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что пишет книгу о своих компаниях Tesla и SpaceX. Об этом он заявил на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
«Пора рассказать историю Tesla и SpaceX. Земли и Марса», — написал предприниматель.
Накануне сообщалось, что состояние Маска за неделю увеличилось на $11,5 млрд. Основной причиной увеличения состояния бизнесмена в течение года стал рост капитализации Tesla. В начале 2020 года она составляла менее $100 млрд, на сегодняшний день — превышает $800 млрд.
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