NYT: Трамп обсуждал возможность возвращения Флинна в администрацию США

США 8 февраля 2021 04:41 (UTC+04:00)
NYT: Трамп обсуждал возможность возвращения Флинна в администрацию США

Республиканец Дональд Трамп незадолго до истечения полномочий на посту президента США обсуждал с приближенными возможность вновь назначить на должность в американской администрации своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам ее источников, Трамп "однажды озвучил идею вернуть Флинна в администрацию в качестве руководителя аппарата сотрудников [Белого дома] или, возможно, директора ФБР". Согласно сведениям издания, в декабре 2020 года Флинн принимал участие в организованной Трампом встрече в Белом доме. На ней окружение республиканца обсуждало, какие меры следует принять, чтобы доказать наличие якобы имевших место массовых фальсификаций на выборах.

Как констатирует газета, нет ясности относительно того, говорил ли Трамп серьезно о назначении экс-помощника. Флинн ответил отказом, пояснив, что должен "сосредоточиться на выплате долгов на миллионы долларов" юристам. Они представляли его интересы во время расследования, касавшегося приписываемым России попыткам оказать влияние на выборы в США.

В феврале 2017 года Флинн был вынужден покинуть пост помощника Трампа по нацбезопасности из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал Майкла Пенса, являвшегося в то время вице-президентом США, о беседах с занимавшим тогда должность посла РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. В декабре 2017 года Флинн пошел на сделку со следствием, согласившись признать себя виновным в даче ложных показаний ФБР, однако в январе 2020-го отозвал признание вины и отказался от сделки.

В ноябре прошлого года Трамп заявил, что помиловал Флинна. Его дело рассматривалось в рамках расследования приписываемого РФ вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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