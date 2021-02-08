Опрос: 56% американцев поддержали бы запрет Трампу занимать государственные посты

Многие американцы выступают в поддержку инициированной демократами процедуры импичмента экс-президента США Дональда Трампа, а также запрета для него занимать какие-либо государственные должности. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса, проведенного службой Ipsos и телеканалом ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно представленным данным, 56% респондентов высказались в поддержку импичмента и указанного запрета, 43% выступили против. Остальные не дали ответа.

Участникам социологического исследования был задан вопрос о том, в какой из партий, по их мнению, больше "радикально настроенных экстремистов". 25% заявили, что их больше в Демократической партии, 42% - в Республиканской. 32% полагают, что таких людей примерно поровну в обеих партиях.

Респондентов также попросили сказать, считают ли они, что вакцины от нового коронавируса в стране распространяют среди населения справедливым образом. Утвердительно ответили 67%, отрицательно - 33%. Опрос был проведен по сети 5 и 6 февраля. В нем приняли участие 508 совершеннолетних жителей США.

Процедура импичмента в отношении Трампа была инициирована из-за высказываний, допущенных им 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции одна - подстрекательство к мятежу. Документ уже передан в Сенат. Сам процесс начнется в верхней палате 9 февраля. В ходе заседаний члены Палаты представителей будут выступать в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных.