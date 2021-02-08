Tesla инвестировала $1,5 млрд в биткойн
Tesla инвестировала $1,5 млрд в криптовалюту биткойн. Об этом говорится в отчете компании, опубликованном в понедельник на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы инвестировали в биткойн в общей сложности $1,5 млрд в соответствии с нашей политикой и можем приобретать и хранить цифровые активы временно или на длительный срок. Более того, мы планируем начать использовать биткойн в качестве формы оплаты за наши продукты в ближайшем будущем", - говорится в документе.
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