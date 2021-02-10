Обвинения в фальсификации выборов в США снизили уровень доверия избирателей - ОБСЕ

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ опубликовало доклад по итогам состоявшихся в ноябре прошлого года всеобщих выборов в США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Наблюдатели пришли к выводу, что в целом выборы были организованы хорошо, но заявления об их фальсификации снизили уровень доверия избирателей.

"Всеобщие выборы в США были высококонкурентными и хорошо организованными, несмотря на правовую неопределенность и материально-технические проблемы в условиях пандемии [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19. Агрессивная риторика и необоснованные заявления о фальсификации выборов снизили доверие общественности к этому процессу. Однако формальные процедуры, установленные в преддверии выборов, наряду с активной гражданской активностью, привели к высокому участию избирателей, несмотря на многочисленные проблемы", - указало БДИПЧ.

В докладе содержится 38 рекомендаций по улучшению проведения выборов в США и поддержке усилий страны по приведению их в соответствие с обязательствами ОБСЕ, а также другими международными обязательствами и стандартами демократических выборов.