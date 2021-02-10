Мишель Обама запускает новое детское шоу на Netflix
Супруга бывшего президента США Барака Обамы Мишель запускает новое детское шоу на Netfix. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
«Очень рада сообщить, что 16 марта я запускаю новое шоу на Netflix под названием «Вафля + Моти»! С нетерпением жду, что семьи и дети во всем мире присоединятся к нам в наших приключениях, во время которых мы познаем, готовим и едим вкусную еду со всего мира», – написала Обама.
В 2018 году Барак Обама и его супруга Мишель заключили договор со стриминговым сервисом Netflix на продюсирование фильмов различного формата.
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