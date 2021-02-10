SpaceX в 2024 году осуществит запуск модулей для окололунной станции Gateway
Компания SpaceX предпринимателя Илона Маска осуществит запуски модулей, необходимых для создания окололунной станции Gateway. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно заявлению космического ведомства, речь идет о запуске на орбиту Луны электродвигательного модуля (Power and Propulsion Element, PPE), а также станции жизнеобеспечения и снабжения (Habitation and Logistics Outpost, HALO). В NASA подчеркивают, что эти два модуля станут "основными элементами" для создания окололунной станции, которая станет пересадочным пунктом для миссий на естественный спутник Земли и в дальний космос.
Модули будут полностью собраны на Земле и доставлены на окололунную орбиту в рамках одного запуска с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) не ранее мая 2024 года. Осуществить запуск доверено компании SpaceX, которая планирует вывести модули в космос при помощи своей сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, грузоподъемность которой превышает 63,8 т. Общая сумма затрат в рамках контракта между NASA и SpaceX составит, как ожидается, свыше $331,8 млн.