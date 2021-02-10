В Госдепе заявили, что позиция США по С-400 в Турции не изменилась

Соединенные Штаты не отказались от требования отказа Турции от приобретенных ранее российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, невзирая на новые инициативы Анкары в этой области, призванные урегулировать противоречия между нею и Вашингтоном. Об этом сообщил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наша политика в отношении С-400 не изменилась", - подчеркнул официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

"Российские [системы] С-400 не совместимы с [военной] техникой НАТО, они угрожают безопасности технологий НАТО и не соответствуют обязательствам Турции как члена НАТО", - заявил Прайс.

В связи с этим он подтвердил, что Вашингтон продолжает настаивать на том, чтобы Анкара избавилась от купленных комплексов С-400. "Эта крупная сделка [Турции] с Россией, как вы знаете, привела [в недавнем прошлом] к применению [в отношении Анкары] санкций в рамках CAATSA. И мы призывали и продолжаем призывать Турцию не оставлять себе эту систему", - отметил американский дипломат.

CAATSA - это принятый в США в 2017 году закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Этот нормативно-правовой акт угрожает применением односторонних американских рестрикций в отношении государств, приобретающих у России современные крупные системы вооружений и военной техники.