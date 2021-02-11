Байден: США должны применять военную силу на мировой арене лишь в крайних случаях

США 11 февраля 2021 01:11 (UTC+04:00)
Байден: США должны применять военную силу на мировой арене лишь в крайних случаях

Соединенные Штаты должны прибегать к применению военной силы на мировой арене лишь в крайних случаях. Об этом президент США Джо Байден заявил в среду при посещении Пентагона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Центральная и неотъемлемая миссия Министерства обороны [США] заключается в том, чтобы сдерживать агрессию со стороны наших врагов и, если потребуется, вести боевые действия и побеждать в войнах, чтобы Америка оставалась в безопасности. Что ж, я считаю, что сила должна быть крайней мерой, а не первой", - сказал американский лидер.

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