Байден: США должны применять военную силу на мировой арене лишь в крайних случаях

Соединенные Штаты должны прибегать к применению военной силы на мировой арене лишь в крайних случаях. Об этом президент США Джо Байден заявил в среду при посещении Пентагона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Центральная и неотъемлемая миссия Министерства обороны [США] заключается в том, чтобы сдерживать агрессию со стороны наших врагов и, если потребуется, вести боевые действия и побеждать в войнах, чтобы Америка оставалась в безопасности. Что ж, я считаю, что сила должна быть крайней мерой, а не первой", - сказал американский лидер.