США создают межведомственную группу по Китаю

Соединенные Штаты создают межведомственную группу по Китаю, в том числе для отражения вызовов в сфере обороны. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в среду в Пентагоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня [в среду] меня проинформировали о новой группе при Минобороны США по Китаю <...> Группа будет работать оперативно. В нее войдут как гражданские, так и военные эксперты из министерства. На протяжении следующих нескольких месяцев они подготовят рекомендации для министра [обороны Ллойда] Остина. <...> Это потребует от правительства целого ряда усилий", - отметил глава государства.